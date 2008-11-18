Вартість Одеського припортового заводу в жодному випадку не впаде?

На думку першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА, ВАТ «Одеський припортовий завод» є привабливим об`єктом для інвесторів і, ймовірно, приватизація заводу відбудеться в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“Я вірю в те, що в 2009 році ми можемо успішно і ефективно продати завод”, - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, економічна криза не вплинула на вартість ОПЗ, оскільки продукція заводу на сьогодні має достатньо високий попит.

“Переконаний у тому, що через це (економічну кризу - УНІАН) вартість Одеського припортового заводу у жодному випадку не впаде, оскільки його продукція є дуже актуальною”, - сказав О.ШЛАПАК.

Крім того, він вважає, що з урахуванням різкого падіння цін на газ, яке прогнозується в 2009 році, привабливість даного об`єкту значно зросте.

О.ШЛАПАК підкреслив, що до участі в конкурсі з продажу ОПЗ мають бути допущені всі бажаючі. При цьому він висловив упевненість, що бажаючих буде більше ніж достатньо.

“У них є ресурс, і вони приймуть наше запрошення”, - сказав він.

У той же час, на думку О.ШЛАПАКА, факт передачі пакету акцій ОПЗ Міністерству промполітики говорить про те, що уряд відмовився приватизовувати підприємство.

“Рішення уряду про передачу пакету акцій ОПЗ від Фонду держмайна до Міністерства промислової політики, це фактично означає, що він відмовився від приватизації, оскільки приватизація відбувається тільки за умови, що пакет, який продається, знаходиться у ФДМУ, - зазначив О.ШЛАПАК. - Можливо, я помиляюся, то тоді потрібно ще раз повернутися до продажу такого заводу”.