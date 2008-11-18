У Полтаві відкрилася виставка „УПА: Історія нескорених”

Сьогодні в Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. Котляревського відбулося відкриття виставки „Українська Повстанська Армія: Історія нескорених”.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті виставки взяли участь голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, начальник Управління СБУ в Полтавській області Мирослав ВАСИЛИНА, заступник Полтавського міського голови Віталій НІКІПЕЛОВ, представники громадськості міста.

М.ВАСИЛИНА повідомив, що на виставці представлено понад півтисячі фотографій та документів з радянських та німецьких архівів, які були засекречені протягом багатьох десятиліть, а також внутрішні документи Організації українських націоналістів та УПА.

Як повідомляв УНІАН, цього року виставка „Українська Повстанська Армія: Історія нескорених” експонується в усіх містах України.