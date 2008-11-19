Закупівельні ціни падають, але м'ясо в продажу не подешевшає

Закупівельні ціни на живу велику рогату худобу протягом листопада знизилися вже вдруге. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Повідомляється, що на початку місяця основною причиною зниження було скорочення закупівель м`яса з боку переробників і, як наслідок, зниження закупівельних цін на худобу. «Вже до 14 листопада до даної тенденції додалася ще одна - утримувачі ВРХ почали активно здавати худобу на забій при тому, що на ринку на сьогодні низький платоспроможний попит», - повідомила експерт із ринків м`яса та м`ясопродуктів УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. За її інформацією, утримувачі худоби вимушені проводити реалізацію, зазнаючи труднощів при продажах зернових і олійних культур за прийнятними цінами.

За даними бюлетеня «Моніторинг ринку м`яса та м`ясопродуктів», за бичків вищої вгодованості в західних регіонах країни платять не більше 10 грн./кг живої ваги, тоді як ще два тижні тому за цю категорію платили 11-11,5 грн./кг. На середину листопада менше 12 грн./кг живої ваги (бик 400+) платять у східних регіонах країни, окремі операції відбуваються по 11-11,5 грн./кг.

Крім того, за даними УКАБ, відбулося істотне зниження цін на корів. Мінімальні закупівельні ціни на корову середньої вгодованості вже досягають 8 грн./кг живої ваги, а максимальні не перевищують 9,3 грн./кг.

Експерти повідомляють, що відповідно до зниження цін на худобу, на 1-2,5 грн./кг знизилися й ціни на яловичину на кістці, але через зниження попиту на м‘ясо-ковбасну продукцію з боку споживачів м‘ясопереробники не поспішають скористатися низькими цінами й скорочують закупівлі як вітчизняної, так й імпортної сировини.

Проте, на думку Є.СВЯТКІВСЬКОЇ, істотного зниження цін на яловичину надалі не очікується у зв`язку з її дефіцитом на внутрішньому ринку й практично відсутністю імпорту даної сировини.

Довідка УНІАН. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) - неурядова бізнес-асоціація, яка об`єднує лідерів аграрного бізнесу України. Основним завданням УКАБ є всебічне представлення інтересів і відстоювання ролі приватного бізнесу агропромислового комплексу під час розробки й упровадження аграрної політики України.