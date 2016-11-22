У Полторака розповіли подробиці затримання військових РФ з Криму, які порушили українську присягу

Спікер Міноборони Олександр Мотузяник підкреслив, що військові самостійно перетнули адмінкордон, а вже при перевірці документів з'ясувалося, що вони є українськими дезертирами, які перейшли на сторону ВС РФ під час анексії півострова, пише 112.ua.

При цьому в Міноборони України не уточнили, на якому саме КПВВ їх затримали.

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"Вчора на одному з контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю українськими силовиками були затримані дві людини, які рухалися з окупованої території. Після перевірки виявилося, що це колишні військовослужбовці Збройних сил України, які навесні 2014 року зрадили присягу українському народові і перейшли на службу в російські війська. Ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана диверсійно-розвідувальна група, яка полює на російський окупаційний контингент в Криму. Затримання відбулося на території, яка контролюється Україною, зі строгою відповідністю нормам кримінального законодавства", - заявив Мотузяник.

При цьому в Міноборони кажуть, що їм поки що невідома причина, навіщо військові РФ перетинали кордон.

Як повідомлялося, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".