У Дніпрі відтворили новорічну ялинку столітньої давнини (відео)
14:24, 23 листопада 2016Суспільство
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Дерево штучне, але прикрашене справжніми антикварними кульками та мереживом, а також точними копіями іграшок, які використовувалися на початку 20-го століття.
Все робили вручну, на одну іграшку йшло по кілька тижнів / Фото УНІАН
В історичному музеї Дніпра відтворили новорічну ялинку столітньої давності. Про це повідомляє ТСН.
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Дерево хоч і штучне, але прикрашене справжніми антикварними кульками та мереживом, а також точними копіями іграшок, які використовувалися на початку 20-го століття.
Щоб зробити ювелірні копії старовинних Снігуроньок, фігурок Святого Миколая і дзвінків, майстри ретельно звірялися зі старими книгами і листівками.
Все робили вручну, на одну іграшку йшло по кілька тижнів.
В історичному музеї Дніпра відтворили новорічну ялинку столітньої давності
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