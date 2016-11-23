У Дніпрі відтворили новорічну ялинку столітньої давнини (відео)

В історичному музеї Дніпра відтворили новорічну ялинку столітньої давності. Про це повідомляє ТСН.

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Дерево хоч і штучне, але прикрашене справжніми антикварними кульками та мереживом, а також точними копіями іграшок, які використовувалися на початку 20-го століття.

Щоб зробити ювелірні копії старовинних Снігуроньок, фігурок Святого Миколая і дзвінків, майстри ретельно звірялися зі старими книгами і листівками.

Все робили вручну, на одну іграшку йшло по кілька тижнів.