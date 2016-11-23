Справа про вбивство міліціонерів в Києві: суд залишив підозрюваних під вартою

Як передає Радіо Свобода, 23 листопада суд також відмовив у клопотанні про взяття підозрюваної Заверухи на поруки.

Ще двом фігурантам справи – Миколі Мнишенку і Данилові Ситникову – суд призначив перебування під домашнім арештом з 21.00 до 6:00.

У «Правому секторі» повідомили, що Заверуху кладуть до лікарні «швидкої допомоги» під наглядом народних депутатів, а Романюка і Кошелюка повезли до СІЗО.

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Окрім цього, як повідомила заступник керівника центрального інформаційного відділу "Правого сектора" Варвара Черноіваненко на своїй сторінці у Facebook, Народний депутат України Юрій Тимошенко у залі суду прикував себе наручниками до Віти Заверухи.

Нардеп Тимошенко заявив, що бере Заверуху на поруки і попросив суд звільнити її з-під варти. Під час своєї промови він прикував себе наручниками до дівчини і сказав, що піде із зали суду лише з нею – або на волю, або у СІЗО.

Довідка УНІАН. 2 травня 2015 року кілька невідомих з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на Броварському проспекті (Биківня), жертв і постраждалих внаслідок обстрілу не було.

У ніч на 4 травня молодики у масках, погрожуючи зброєю, здійснили розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

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Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, розпочалася стрілянина. В результаті загинуло двоє міліціонерів, ще троє - потрапили до лікарні з пораненнями.

Загалом було затримано 5 осіб: Віту Заверуху, Андрія Романюка, Євгена Кошелюка, Миколу Мнишенка та Дмитро Ситнікова. У затриманих вилучили автоматичну зброю, гранатомет та вибухівку.

У серпні 2015 р. Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу за декількома статтями Кримінального кодексу України проти цих осіб.