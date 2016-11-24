Відомості про 40 тисяч співробітників НКВС потрапили у відкритий доступ

За даними організації, у довіднику подано короткі дані про 39 950 співробітників НКВС, які отримали спеціальні звання системи держбезпеки з моменту їх введення в 1935 р. до початку 1941 р. Особливо пильну увагу приділено часу з осені 1935 р. до середини 1939 р. – у довідник увійшли практично всі, кому спецзвання було присвоєно в цей період.

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Як повідомляється на сайті організації, попередня версія довідника була видана в травні 2016 р. на CD. До моменту розміщення довідника в інтернеті зміни і доповнення внесено приблизно в 4500 біографічних довідок.

Згідно з повідомленням, головним джерелом відомостей для довідника стали накази НКВС СРСР по особовому складу. У довіднику наведено номери і дати наказів про присвоєння спецзвання і про звільнення з НКВС, відомості про займану на момент звільнення посаду, а також інформація про отримані державні нагороди і про нагородження знаками «Почесний працівник ВЧК-ДПУ».

Крім цього, інформацію з наказів доповнено біографічними даними з інших джерел – в першу чергу, про загиблих і зниклих безвісти у роки Великої Вітчизняної війни, а також про тих, що зазнали репресій.