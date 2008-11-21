Українці за кордоном потребують нової державної політики щодо себе

Сучасна державна політика щодо українців, які мешкають за кордоном, недостатньо ефективна та потребує перегляду, заявив президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ на відкритті Днів діаспори в Україні, повідомила прес-служба Європейської асоціації українців.

На думку О.ТОЛКАЧОВА, практика вказала на недосконалість Національної концепції зі зв’язків з закордонними українцями, що була затверджена Президентом України у жовтні 2006 року.

«Україна потребує прийняття нових основ державної політики щодо закордонних українців. Мільйони співвітчизників мешкають за кордоном і виступають одними з найбільших іноземних інвесторів української економіки, носіями унікального досвіду, знань та можливостей. Закордонне українство здійснює значний вплив на формування міжнародного іміджу України», - підкреслив О.ТОЛКАЧОВ.

На його думку, державна політика щодо закордонних українців має бути затверджена у вигляді закону, що дозволить ствердити пріоритетність державної політики серед інших напрямів діяльності.

Разом з цим, як вважає О.ТОЛКАЧОВ, вже з 2009 року, не зважаючи на кризу, необхідно збільшити бюджетне фінансування державної політики щодо закордонних українців. Він впевнений, що цей крок значно посилить вплив України в світі.

Нова державна політика, щодо закордонних українців, на думку експерта, має носити строковий характер і розроблятися на 5, 10 або 20 років.

«Державну політику необхідно ґрунтувати на цільових програмах, ініціювати які повинна Українська держава. Сьогодні назріла крайня потреба відкривати за кордоном українські інформаційно-культурні центри, школи, українські засоби масової інформації. Необхідно кардинально реформувати ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», з метою підвищення привабливості українського інформаційного продукту», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

В свою чергу, держава, на його думку, має активніше залучати закордонних українців та їхні об’єднання до реалізації міжнародної політики України.

«І не лише з питань визнання голодомору іншими країнами. Закордонні українці мають унікальний потенціал для просування та відстоювання українських інтересів в світі, який, на жаль, досі лишається незадіяним. Держава має підтримувати рух закордонних українців. На жаль, поки що справами закордонних українців опікуються лише Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних справ та дипломатичних місій України за кордоном», - зауважив президент Європейської асоціації українців.

Як додали у прес-службі Європейської асоціації українців, асоціація звернулася до Президента й уряду з пропозицією утворити міжвідомчу комісію для розробки нової державної політики, та залучити до роботи експертні кола, представників закордонного українства і широку громадськість.

Довідка УНІАН

Європейська Асоціація Українців – громадське об’єднання українців в Європейському Союзі з центральним офісом в Брюсселі та представництвами у Парижі, Страсбурзі, Мюнхені, Берліні та Варшаві. Асоціація виникла в Брюсселі в 2006 році в результаті тривалої роботи українських громадських діячів та представників української діаспори в Європі. Основною метою Асоціації є просування і захист інтересів України і українців в Європейському Союзі. Асоціація тісно співпрацює з Європейським Парламентом, українськими громадами в країнах ЄС, організаціями громадянського суспільства в Україні. Асоціація здійснює заходи для формування позитивного міжнародного іміджу України в ЄС та її популяризації. Силами Асоціації було започатковано традицію святкування Дня незалежності України в столиці Євросоюзу та вдягання всесвітньо відомого символу «Manneken Pis» в українське національне вбрання.

Дні діаспори в Україні проходять в Києві 20-30 листопада 2008 року. В програмі – міжнародні симпозіуми, форум молоді та численні майстер-класи. Організатори Днів діаспори в Україні - Міністерство культури і туризму України; оргкомітет Навколосвітнього Каравану ІНТЕРКУЛЬТУРА в Україні; продюсерська компанія ETNO SOUND; громадська організація Центр розвитку творчості ЛІЛЕЯ. Співорганізатори - Європейська асоціація українців; Товариство зв’язків з українцями за межами України “УКРАЇНА-СВІТ”; Світовий конґрес українців.