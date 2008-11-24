Долар на міжбанку подешевшав

Євро- 7,7945/7,9935 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань – 6,2000/6,3500 грн., ціни на російську валюту впали – 0,2220/0,2285 грн., котирування по євро-гривні пішли вниз – 7,7945/7,9935 грн. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2579/1,2581 (п`ятниця – 1,2520/1,2522) дол. США.

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