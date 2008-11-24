Наскільки полегшають кишені людей після підвищення ціни на газ

У разі підвищення ціни на газ на 35% населення України платитиме за нього на 210 – 5600 грн. на рік більше, залежно від площі квартири.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіонального розвитку Олександр ПОПОВ.

За його словами, для мешканців 1-кімнатної квартири загальною площею 20 кв. м і нормою споживання газу близько 1680 куб. м/рік (за наявності лічильника) сума плати за спожитий газ зросте з 601,80 грн. до 812,50 грн. на рік (різниця – 210,70 грн.), а для квартири площею 50 кв. м – на 796,30 грн. – до 3074,40 грн. на рік.

Для 2-кімнатної квартири загальною площею 60 кв. м (для якої норма споживання складає близько 4920 куб. м/рік) плата за газ збільшиться на 955,60 грн. – до 3689,30 грн. на рік, а для квартири площею 80 кв. м – на 2612,70 грн. – до 10 071,90 грн. на рік.

При цьому для 3-кімнатної квартири загальною площею 100 кв. м (норма споживання – близько 7800 куб. м/рік) вартість спожитого газу зросте на 3265,90 грн. – до 12 589,90 грн. на рік, а для квартири площею 150 кв. м річна плата за спожитий газ становитиме 16 044,60 грн. (різниця – 5619,20 грн.).

За словами О.ПОПОВА, такі розрахунки наведені для будинків, в яких взагалі не проводилися заходи щодо енергозбереження. Якщо в квартирах замінити вікна, повністю утеплити стіни тощо, то норми споживання зменшаться наполовину.

Експерт також зазначив, що існуючою законодавчою базою передбачене відключення від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води не квартир багатоквартирних будинків, а самих будинків за ініціативи споживачів. Відключення може здійснюватися тільки в тих випадках, коли така можливість передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування схемою теплопостачання відповідно до Закону України «Про теплопостачання».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ц.р. Міністерство юстиції зареєструвало постанову Національної комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ) про підвищення тарифів на газ для населення на 35% (реєстр. 1088/15779). Постанова набуває чинності з 1 грудня ц.р.

Передбачається, що споживачі безпосередньо почнуть сплачувати за новими тарифами з 1 січня наступного року.

Востаннє НКРЕ переглядала у бік підвищення роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення в серпні, а набули чинності вони з 1 вересня 2008 року.