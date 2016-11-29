Яке з останніх висловлювань заслуговує потрапити до "золотого фонду цитат" Януковича? – опитування УНІАН

Так, спочатку на 25 листопада 2016 року був призначений відеодопит Януковича у справі про розстріл активістів Євромайдану у лютому 2014 року. В цей день допит не вдалося провести через те, що обвинувачених у справі екс-"беркутівців" не змогли доставити до суду. Втім, у той день Янукович все ж знайшов, як донести свою думку до громадськості і дав прес-конференцію.

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А вже 28 листопада відбувся безпосередньо сам допит Януковича, який тривав майже 6 годин.

За ці два дні Янукович у характерній йому манері встиг відзначитися кількома яскравими цитатами.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив спитати у своїх читачів, яке з цих висловлювань заслуговує потрапити до "золотого фонду цитат" Януковича.