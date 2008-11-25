Донецьк стає центром української моди

11:45, 25 листопада 2008
Суспільство
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28-29 листопада 2008 року  вперше в донецькому центрі “Декор Донбас”  (м. Донецьк, вул. Генерала  Антонова, 4) відбудеться FASHION  DAYS  DEKOR  DONBASS, в якому

візьмуть участь українські дизайнери, постійні  учасники  Ukrainian Fashion Week :

Вікторія Гресь, Ольга Громова, Оленка Даць, Олексій Залевський, Олена Іванова, Ірина Караван, “Песець” Yellow&blue, в рамках

FASHION DAYS DEKOR DONBASS відбудуться hair show Руслана  Захарченко,  концерти Esthetic Education , Кузьми  «Скрябіна».

Також відбудеться  відкриття  першого в Донецьку мультибрендового бутіка провідних українських  Будинків моди, в  яких  будуть  представлені  колекції  з  перших  ліній

pret-a-porte.

Режисер-постановник  DONBASS FASHION DAYS- Олексій Залевський.

Увага! 29 листопада о 12.00  ТЦ “Декор Донбас” (м. Донецьк, вул. Генерала  Антонова, 4)

Відбудеться прес-конференція, присвячена FASHION DAYS DEKOR DONBASS.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова.

Додаткова інформація та акредитація:

Тел.: +38067 230-21-04

e-mail: A.Karlyuk@mcg.com.ua, jaalla7@gmail.com

Контактна  особа : Алла Карлюк

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