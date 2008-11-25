Донецьк стає центром української моди

28-29 листопада 2008 року вперше в донецькому центрі “Декор Донбас” (м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 4) відбудеться FASHION DAYS DEKOR DONBASS, в якому

візьмуть участь українські дизайнери, постійні учасники Ukrainian Fashion Week :

Вікторія Гресь, Ольга Громова, Оленка Даць, Олексій Залевський, Олена Іванова, Ірина Караван, “Песець” Yellow&blue, в рамках

FASHION DAYS DEKOR DONBASS відбудуться hair show Руслана Захарченко, концерти Esthetic Education , Кузьми «Скрябіна».

Також відбудеться відкриття першого в Донецьку мультибрендового бутіка провідних українських Будинків моди, в яких будуть представлені колекції з перших ліній

pret-a-porte.

Режисер-постановник DONBASS FASHION DAYS- Олексій Залевський.

Увага! 29 листопада о 12.00 ТЦ “Декор Донбас” (м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 4)

Відбудеться прес-конференція, присвячена FASHION DAYS DEKOR DONBASS.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова.

Додаткова інформація та акредитація:

Тел.: +38067 230-21-04

e-mail: A.Karlyuk@mcg.com.ua, jaalla7@gmail.com

Контактна особа : Алла Карлюк