Знайшли мертвим екс-клавішника гурту "Машина времени" (фото)
Підозрюваного у вбивстві вже затримали
|Олександр Зайцев
Як повідомляється на сайті групи з посиланням на Головне управління МВС по Центральному федеральному округу, музикант був убитий, а підозрюваний в його вбивстві – 57-річний чоловік на прізвище Государєв - вже затриманий.
За даними агентства IvanovoNews, Зайцев був убитий ще в травні 2008 року на одній з квартир Юр’євця, імовірно, в результаті побутової сварки. Офіційно пізнання, а також судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті, поки не проведені.
Раніше в російській пресі з`являлася інформація, що у вересні 2007 року Олександр Зайцев, перебуваючи у стані наркотичного сп`яніння, був викрадений невідомими в Москві. Близькі музиканта припускали, що причиною викрадення міг стати намір злочинців заволодіти його московською квартирою.