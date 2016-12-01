Читачі УНІАН визначилися з цитатою, яка заслуговує потрапити до "золотого фонду цитат" Януковича

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 50% читачів УНІАН найбільше оцінили цитату екс-президента Віктора Януковича "Про те, що я в Ростові, я дізнався із засобів масової інформації".

17% опитаних сподобалося висловлювання Януковича "Я з України нічого не вивозив, крім особистих речей, які були ручною поклажею". Напевно, усі пригадали ось це відео:

При цьому 14% читачів найбільше "зачіпила" фраза "Я такого не пам’ятаю", яку періодично повторював екс-президент-втікач під час свого виступу на допиті, коли доходило до відповідей на важливі питання. І це при тому, що Янукович приніс з собою на допит чимало "допоміжних матеріалів" і завчасно підготованих "нотаток".

Ще 12% оцінили цитату "Це питання філософське. Я не філософ". Вочевидь, у багатьох в цей момент промайнула в голові думка про "проффесора" Януковича, як він сам себе колись назвав у письмових документах.

Лише 4% опитаних побажали внести до "золотого фонду цитат" Януковича фразу "Що стосується українського народу, як він до мене ставиться, це справа українського народу".

Ще 3% проголосували за вислів "Я хотів зробити як краще для людей". Вочевидь, колишньому "гаранту" ніхто не повірив.