20 міліціонерів у нетверезому стані за кермом - тернопільський «врожай»

У Тернопільській області цього року затримали понад 20 міліціонерів у нетверезому стані за кермом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник обласної Державтоінспекції Олег КАВ’ЮК.

За його словами, усіх цих правоохоронців одразу звільнено з органів внутрішніх справ. Усі вони сплатити відповідні штрафи.

О.КАВ’ЮК додав, що після запровадження нових штрафів в області на посадовців місцевих органів влади протоколів ще не складали. “Але це не означає, що коли вони порушать правила, або водії якихось дорогих автомобілів, то ми їх не будемо карати. Інспектори реагуватимуть на всі порушення, незалежно від того, хто за кермом. У нас створено чотири групи, які контролюють дії інспекторів, в тому числі і цей аспект”, - запевнив О.КАВ’ЮК.

Він також зауважив, що 20 листопада у Чортківському районі працівники ДАІ затримали водія, який цьогоріч вже втретє сідає за кермо у нетверезому стані. За словами О.КАВ’ЮКА, вже суд повинен визначити, яку міру, згідно з новими правилами, застосувати до цього водія – вилучення автомобіля чи позбавлення водійського посвідчення на 10 років.