Полювання за "примарами" кримських підривників: РФ продовжила арешт "диверсанту" Захтею до весни (відео)
Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт "кримському диверсанту" Андрію Захтею на три місяці - до 7 березня 2017 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення оголосила суддя.
"Продовжити термін тримання під вартою на три місяці до 7 березня 2017", - зачитала вона рішення.
Зараз суд приступає до розгляду клопотання ФСБ про продовження арешту українцю Євгену Панову.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.
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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів запобігли терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».
Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів було затримано Андрія Захтея.
Раніше Панову і Захтею продовжили арешт у Росії до 10 грудня.