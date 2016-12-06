Трагедія у Києві із залишеними на 9 днів дітьми: мати підперла двері, щоб вони не могли вийти (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дітей.

"Стан Ані поступово покращується. Сподіваємось, що зовсім скоро її переведуть з реанімації", - написав він.

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За словами Кулеби, мама, перш, ніж піти, закрила двері до кімнати, щоб діти не вибралися.

"Щойно жінка розповіла, що перш ніж піти з квартири, закрила дітей у кімнаті і підперла двері, щоб діти не могли звідти вийти. Чому так вчинила - не пояснює", - розповів уповноважений президента з прав дітей.

Раніше УНІАН повідомляв, що однорічний хлопчик помер, за життя дворічної дівчинки борються лікарі після того, як діти на 9 днів залишилися у квартирі у Києві без матері.