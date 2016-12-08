Фракція "Відродження" допоможе відремонтувати приміщення для волонтерів "Станції Харків"

Відповідне рішення Харківська облрада прийняла на сесії 8 грудня, його підтримали 89 депутатів.

Також, в ході сесії, заступник голови Обласної ради, керівник фракції "Відродження" в облраді Володимир Скоробагач пообіцяв допомогу волонтерам у ремонті наданого приміщення.

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«Я знаю, що це приміщення потребує ремонту. Я думаю, найближчим часом ми побачимо це приміщення і спільно з волонтерською організацією визначимося із розмірами допомоги на ремонт, сьогодні ми обговорювали це питання на засіданні фракції», - сказав Скоробагач.

Зазначимо, громадська організація «Станція Харків» більше двох років допомагає переселенцям і місцевим жителям. За цей час активісти змінили кілька адрес і останнім часом орендують приміщення на вулиці Дмитрівській, 25. Це будівля, за яку потрібно сплачувати більше 30 тис. грн на місяць. Тому, волонтери прийняли рішення шукати інше приміщення.