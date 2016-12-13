Сайт Міноборони відновив роботу після кібератаки, але ресурс поки працює нестабільно

Міністерство оборони України відновило роботу свого сайту після хакерських атак, але ресурс поки працює нестабільно.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що сьогодні вдень були здійснені DoS-атаки (від англ. Denial of Service — відмова в обслуговуванні) з невідомих адресів на сайт Міноборони.

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"Для запобігання припинення роботи сайту було вжито низку заходів і наші фахівці її відновили, проте певний час сайт може працювати нестабільно. Але говорити про те, що йому було нанесено непоправної шкоди, не слід – він досить добре захищений і надалі буде працювати", - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, сьогодні сайт Міністерства оборони України не працював час через кібератаку.

На початку грудня відбулася серія кібернападів на офіційні фінансові установи.