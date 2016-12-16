У Чернігові виселяють із готелів жителів зруйнованого гуртожитку

Частина меблів у цих мешканців загинула під уламками, частина зависла над прірвою та може будь-якої миті впасти, йдеться в сюжеті ТСН.

Порятунок бодай частини речей перетворився на цілу спецоперацію. Самих людей до майна не допустили – рятувальники просто виконували їх указівки, витягаючи із шухляд документи та все, що можна було врятувати: одяг, дитячі підручники, техніку тощо. Все це потрібне, аби обжитися на новому місці. Робити це доведеться без меблів – їх рухати украй небезпечно. "Нам сьогодні треба якось із готелів виїхати. А куди їхати - ми взагалі не знаємо", - зізнаються люди.

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Чиновники пояснюють, що платити за проживання потерпілих у готелях задорого для бюджету. Оскільки гуртожиток уже визнали непридатним для проживання, людям шукають інше житло. Десять кімнат у студентському гуртожитку дає ліцей побуту. Жителі кажуть, що умови їх влаштовують – наразі будь-що ліпше за ночівлю на вулиці разом із дітьми. Та додають, що їхній будинок міг би встояти, якби відповідальні посадовці вчасно зробили ремонт. "Скаржилися, просили хоча б якийсь косметичний ремонт зробити. Ніхто на це не звертав уваги, а тепер хочуть на нас все скинути, що ми робили перепланування, самі винні", - обурені люди.

У прокуратурі інформацію про скарги мешканців підтверджують. Ті дзвонили комунальникам і напередодні трагедії. Слідчі чекають висновків будівельно-технічної експертизи, яка має відповісти на запитання, чи є прямий зв'язок між бездіяльністю чиновників та обвалом стін. У комунальному підприємстві "Новозаводське", яке обслуговувало цей дім, ситуацію не коментують. Посилаються на те, що всі документи в них вилучили слідчі. Керівника підприємства звільнили з роботи одразу по трагедії.

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