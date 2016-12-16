Роговцева потрапила в реанімацію під час гастролей у Дніпрі – лікарі розповіли про стан актриси

В реанімації обласної лікарні Дніпра після концерту опиниласся 79-річна Ада Роговцева. Позначилася перенесена на ногах застуда, яка вилилася в двосторонню пневмонію, пише ТСН.

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В тому, що їй недобре, жінка не признавалася колегам, тому що боялася зриву гастролей. Однак під час вистави у Дніпрі актрисі стало погано. "Але вона дограла спектакль. Їй було дуже важко розмовляти, тому що постійний кашель, який не давав розмовляти і навіть дихати. І вночі сталася криза, її забрала швидка в лікарню", - розповів актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв.

Колеги по цеху кажуть, що для Роговцевої на першому плані завжди був театр, а на огляд лікарів часу завжди не вистачало. "У всіх було відчуття, що ми недогледіли. В даному випадку я київських лікарів звинувачую, бо продивитися в ХХІ столітті елементарне запалення легенів – це треба дуже постаратися", - каже заслужений артист України Володимир Задніпровський.

Зараз Ада Роговцева в реанімації обласної лікарні Дніпра. Лікарі кажуть, що стан актриси був важким, але тепер їй значно краще. Вона вже ходить і може розмовляти. "Сьогодні її життю нічого не загрожує. Вона швидко йде на поправку. Вона дуже активно спілкується, хоче весь час їхати на концерти. Ми їй це забороняємо, хочемо, щоб вона підправила своє здоров'я", - пояснив головний лікар Сергій Риженко.

Поки Роговцева буде відновлюватися після хвороби, "Варшавську мелодію" грають у скороченому варіанті – без неї.