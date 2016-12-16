Аваков розповів про особливості конкурсу на посаду голови Нацполіції

Про це повідомляє "112 Україна".

"Процедура відбору буде складатися з конкурсних тестів, значно важчих, ніж тих, які ми застосовували під час відбору до Нацполіції. Там буде і поліграф, будуть і співбесіди і більш розвинені ситуації, починаючи з бачення напрямків, починаючи з кримінального і закінчуючи кіберзлочинністю", - сказав Аваков.

За його словами, після цього комісія буде приймати рішення, хто "гідний бути главою Нацполіції".

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"Одну-двох, трьох осіб нададуть мені для прийняття рішення. Якщо людина відповідає моєму розумінню ситуації, я подаю кандидатуру в Кабмін, і ми отримуємо нового главу поліції", - додав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада відповідно до розпорядження Кабінету міністрів Хатію Деканоідзе було звільнено з посади голови Національної поліції за власним бажанням. На посаду т.в.о. голови Нацполіції було призначено Вадима Трояна.

15 грудня міністр МВС Арсен Аваков оголосив про початок конкурсу на посаду голови Національної поліції.