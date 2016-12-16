Свинка Пеппа та "Сімпсони": у Львові відкрився будинок крижаних скульптур (фото)

У Львові відкрили будинок крижаних скульптур Ice House. На виставці представлені роботи шести майстрів із різних міст України, передає «5 канал».

Зазначається, що на виставці представлені одинадцять композицій, які створювали впродовж тижня.

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На створення скульптур витратили близько шести тонн льоду.

Будинок льодових скульптур у Львові відкривають уже четвертий рік. Працюватиме виставка до лютого.