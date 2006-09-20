Погода на 21-25 вересня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних, а вдень і в центральних областях місцями невеликий дощ, гроза, вночі у західних областях помірні дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних та центральних областях 4-9° тепла; вдень 16-21°, у південній частині та на сході 21-26°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

22-23 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 22 вересня у східних, південних областях та в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; на узбережжі морів 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях 3-8° тепла, у північних областях 5-10°, на решті території 8-13°, на узбережжі морів до 16; вдень 17-22°, у східних областях та Приазов’ї до 26°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

24-25 вересня - без опадів, лише в Криму та Приазов’ї, а вдень 24 вересня та вночі 25 вересня у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 7-12°, у південній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла; вдень в Україні 19-24°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний , 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°; по області вночі 9-14° тепла, вдень 16-21°.

22-23 вересня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 17-22°.

24-25 вересня - без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.