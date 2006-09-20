Держава продаватиме свою власність разом із землею
13:16, 20 вересня 2006Суспільство
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Порядок затвердив Кабмін
Кабінет міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив порядок продажу підприємств з державної власності разом із землею, на якій вони перебувають.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК.
Вона зазначила, що відтепер усі об’єкти держвласності продаватимуться разом із земельними ділянками. Голова ФДМУ не надала інших деталей.
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