Порошенко - звільненому "кіборгу": "Ти показав, хто такий справжній український воїн" (фото)

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з бійцем та його мамою Галиною Мирославівною.

Глава держави подякував військовому за незламний характер, що він поводив себе як справжній герой, не зрадив державу.

«Сьогодні дійсно святковий день, Святий Миколай робить всякі дива. Хочу подякувати, що за ці довгі майже два роки ти показав, хто такий справжній український воїн», - сказав президент.

Він подякував воїну за мужність, твердість, українськість та патріотизм.

Порошенко підкреслив, що дуже багато людей чекали і працювали над звільненням Колодія, і нині представники влади, волонтери, представники церков продовжують робити все можливе задля визволення інших полонених.

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Своєю чергою Колодій подякував за звільнення. Він розповів про перебування в полоні.

«Хочу подякувати всім владикам, які допомогли звільнити з полону, співробітникам СБУ, вам, пане президенте, мамі та всім волонтерам, хто приймав в цьому участь», - зазначив він.

Мати бійця також подякувала всім, хто долучився до його звільнення.

«Це великий подарунок до Миколая та Різдвяних свят», - додала вона.

Президент подякував мамі звільненого героя за такого сина – справжнього воїна, який боронить Україну від ворогів.

«Знаю, що у вас і другий син пліч-о-пліч захищає державу. Ваша родина як символ того, на що йде Україна і українській народ, щоб мати справжню незалежність, волю та свободу», - зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генерального штабу ЗСУ Віктором Муженком щодо майбутнього Колодія.

Як повідомляв УНІАН,18 грудня з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Колодія, який перебував у полоні близько двох років.

26-річний Колодій родом зі Львова. Його мобілізували у серпні 2014 року. Спочатку десантник 80-ї аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав Донецький аеропорт. Саме там потрапив у полон бойовиків «ДНР».