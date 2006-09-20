У Донецьку оголошено жалобу
17:31, 20 вересня 2006Суспільство
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Похорон гірників відбудеться в п`ятницю
21-22 вересня в Донецькій області оголошені днями жалоби. Про це після засідання урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті імені Засядька повідомив журналістам голова комісії, віце-прем`єр Андрій Клюєв.
Усі святкові і розважальні заходи скасовані.
Похорони гірників, які загинули сьогодні в результаті викиду рудного газу, відбудуться в п`ятницю. Віце-прем`єр ще раз підтвердив, що Кабінет міністрів надасть матеріальну підтримку постраждалим в аварії на шахті.
У свою чергу губернатор Донецької області Володимир Логвиненко пообіцяв, що сім`ям загиблих гірників "у зв`язку з втратою годувальника" буде виділено 3 мільйони гривень.
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