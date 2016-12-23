Журналісти дізнавалися, що насправді могло статися під час поліцейської перестрілки в Княжичах

Про це повідомляється в розслідуванні Слідство.Інфо, журналісти якого намагалися розібратися, що могло статися під час нещодавньої трагедії в Княжичах, пише Громадське.

Відзначається, що Слідство.Інфо ще не має всієї повноти доказів, щоб висувати остаточну версію події. Але, журналісти зібрали чимало свідчень, щоб поставити під сумнів версію керівництва МВС. Ключові пункти офіційної версії не зовсім відповідають тому, що, як вдалося встановити журналістам, відбувалося на місці подій в ту трагічну ніч.

Офіційно винуватців трагедії не називають — триває слідство, але не офіційно батькові загиблого співробітника поліції охорони Сергія Орлова повідомили, що його син першим натиснув на гачок і спровокував перестрілку. Батько каже — про це почали говорити вже наступного дня після того, як сина поховали, але він у таку версію міністерських чиновників вірити відмовляється.

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«Мені сказали, що мій син хотів когось убити. Та через його груди пройшло 30 куль і вони ще намагають знайти крайніх! Ну не могла людина з простреленими ось так пальцями, від руки і до ноги простреленою — не міг нічого вже зробити. Навіть якщо в бронежилет потрапляє куля — вона забиває подих. Уже людина нічого не може, поки не зніме бронік. А бронежилети у них взагалі ніякі», — пояснює Олександр Орлов.

За офіційною версією свій нічний пункт спостереження розвідники поліції обладнали в недобудованому будинку на вулиці Шептицького. Мовляв, звідси мали слідкувати за будинком із засідкою, де чекали грабіжників, щоб взяти їх «на гарячому».

Щоб зрозуміти, наскільки спостережний пункт був виправданим у цьому місці, журналісти вирішили поставити власний експеримент і встановити, а що бачили учасники тих подій вночі.

Попри те, що будинок двоповерховий, сам пункт спостереження міг знаходитися лише на першому поверсі. Зазначається, що сходи на другий власники так і не встигли побудувати, і одразу стає зрозуміло, що з унікального пункту спостереження майже нічого не видно. Лише невеликий фрагмент дороги через відсутні ворота, а решту затуляє паркан, і будинок №22, де спрацювала сигналізація. Але, чи видно будинок, де розташовувалась основна засідка? До останнього часу це місце приховували і, як виявилося, невипадково.

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Мешканець одного із сусідніх будинків, Сергій Сліпенко, вказує журналістам на протилежний кінець вулиці. «Засідку робили там. В самому кінці, під лісом». Із недобуду, де сиділи розвідники цей будинок навіть вдень побачити неможливо — усе закриває будинок, де спрацювала сигналізація.

Тобто, якщо із так званого «пункту спостереження» майже не видно об’єкт потенційного пограбування, то постає питання, чи займалися розвідники взагалі стеженням, і якщо ні, то що насправді вони робили на місці події?

Керівництво МВС воліє не згадувати про причини спрацювання сигналізації у сусідньому із недобудом будинку. Кажуть, що спрацювала сама по собі. Таке стається інколи. Але тільки не тієї ночі - запевняє начальник Броварського відділу управління поліції охорони Київської області Олександр Чернявський. «На місці події було виявлено віджим вікна і сліди на снігу», - каже він.

Командир загиблих працівників поліції охорони, наполягає - його підлеглі приїхали на реальне спрацювання сигналізації. Це була не помилкова тривога, до будинку справді хтось вдерся.

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«Дуже багато слідів навколо будинку. При цьому було на допомогу викликано ще один наряд поліції охорони, які разом обстежили прилеглу територію. Дуже багато слідів було. Один екіпаж не міг розібратися, тому що були сліди відходу до лісу. Сліди були в інший бік. Сліди були навколо будівлі. Один наряд блокував будівлю. Один наряд блокував будівлю, так як злочинець міг перебувати в середені будівлі. Тому вони не могли покинути дану будівлю. Вони її заблокували і вже певними силами, підсиленими нарядами, почали пошук злочинців», - додає Чернявський.

Те, що до будинку №22 влізли сторонні підтвердила і його власниця Тамара Данішевська.

«Знято там кілька картин було. Гучно сказано - картини, репродукції. Навіть не репродукції, картинки. Картинок просто кілька було знято. Видно, что шукали, як зазвичай там за картинами, сейфи. Але у нас цього немає», - каже жінка.

Батько загиблого поліцейського охорони підозрює: його син з колегами могли затримати розвідників саме через проникнення в будинок: «Вони приїхали на чергову "княжеську" крадіжку в селі Княжичі. Це вже була чотирнадцята крадіжка. Так що ці всі 14 крадіжок мали бути розкриті і дізнатися точно, до кого відносяться ці будинки. Скоріш за все обирали тих, хто не буде жалітися так як не зможе підтвердити джерела своїх доходів», - наполягає чоловік.

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У МВС цю версію рішуче відкидають: «Це операція, до якої було залучено десятки людей. 25 тільки відсторонених. Про яку багато знали в поліції. Тому мені здається, що сам цей факт перебиває оцю конспірологічну версію про нібито злочин, який могли вчиняти самі працівники поліції», - каже Артем Шевченко, директор департаменту комунікацій МВС України.

Але у розвідників-спостерігачів не вірить адвокат Ігор Чудовський. Він п'ять років викладав тактико-спеціальну підготовку групам кримінального розшуку для спецпризначенців МВС. Експерт каже: звичайне спостереження - це завдання звичайних оперативників. У законспірованих розвідників зовсім інше завдання:

«Якщо це негласні співробітники - вони там не мали б знаходитися. Вони могли бути в складі навіть групи злочинної, якщо вони впроваджені в склад групи і мали прибути з тими особами, на яких зараз посилаються й кажуть, що нібито вони причетні. Тому що це і є негласна робота», - пояснює він.

Але, якщо до будинку вдерлись не поліцейські, то хто? Адже потенційні грабіжники, за якими велося стеження, в ту ніч до будинку, де їх чекала засідка так і не наблизилися. Тому, коли сигналізація спрацювала у будинку №22, недобудований будинок цілком міг стати місцем переховування після втечі для тих, кого шукала поліція охорони, а не спостережним пунктом.

Поліцейські охорони знайшли дерев'яні сходи, якими скористалися зловмисники, щоб перелізти через високий паркан. На цій секції не було й снігу, як на сусідніх. Потім поліцейські пройшли по слідах через пусту ділянку і вийшли на сусідній недобуд, де, за офіційною версією, і сиділи поліцейські розвідники. Цілком можливо, що недобудований будинок міг служити для них прихистком від переслідування, а не пунктом спостереження.

Затриманих розвідників посадили в патрульну машину поліції охорони. Поруч сіли самі охоронці. Батько загиблого поліцейського охорони додає, що після затримання розвідників, його син в машині поговорив по телефону зі своєю дівчиною.

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«О 4:05 вона йому телефонувала: «Сергію, ти де?». Він каже: «Я сиджу в машині, зараз буду виїзджати». Я чую в машині говорять: «Начальник, давай розрахуємось і разійдемось. Ви нас не знаєте, ми вас». Мій син сказав: «Пішов ти. Сиди й чекай». А я у нього питаю: «Сергію, що трапилось?», а він: «Не переймайся, виїзджаю», - розповідає Олександр Орлов.

В ці хвилини, замість слідчої оперативної групи, що зазвичай розслідує обставини проникнення в будинок, з'явився спецпідрозділ КОРД. Патрульні ДСО помітили лише фари у темряві. Водій другого екіпажу навіть звільнив дорогу - адже це могли їхати місцеві мешканці або поліція. Натомість почалася стрілянина.

За офіційною версією стріляти почали поліцейські охорони, а бійці КОРД почали стріляти у відповідь, коли побачили, що їхнього командира Віталія Валецького вбито. У цей час командири обох екіпажів поліції охорони, Сергій Орлов і Євген Куртєв, сиділи на передньому сидінні службового «Деу Ланос». На задньому сидінні були затримані «розвідники».

Але стріляти із такого положення дуже не зручно. По-перше, поліцейські охорони були у зимовому одязі. По-друге - у бронежилетах. По-третє, довелося б розвертатися. Вцілити в когось досить не просто, а командиру КОРД одна куля влучила у голову, а друга - у ногу. Натомість бійцям КОРД було добре видно напис «поліція» на «Ланосі» і зручно стріляти.

Цю версію підтверджує фото, де видно, що вціліло переднє скло, натомість розстріляні дверцята водія із великим світловідбивним логотипом «Поліція», і заднє скло - ці кулі вбили розвідників. Тобто вогонь вівся щонайменше із двох точок чи навіть трьох точок. І точно на ураження.

Водій другої машини поліції охорони вцілів. Його машина стояла поряд, але в неї бійці КОРД не стріляли. Він каже, що першими відкрили вогонь на ураження саме кордівці: «Ми не вспіли нічого сказати. Він вискочив, три секунди, і начав стрілять. Я ж думав він побачить куда, розберемося. Що ж це - зразу пальба», - каже водій.

Ігор Чудовський викладав планування і проведення саме таких операцій. Експерт каже, розстрілу машини не мало бути: «Навіть якщо було поранення і смерть співробітника - це, перш за все сказати: «Працює «Корд». Викликати підкріплення, запропонувати їм скласти зброю, звя'затися з керівництвом безпосередньо служби охорони, котра зобов'язана їм передати це. Тому, що напряму ДСО не повинно було підкорятися і «Корду».

Відповіді на питання, чому спостереження вели не звичайні оперативники із посвідченнями, а законспіровані розвідники та чи знали бійці КОРДу, хто і за що насправді затримав розвідників, залишаються відкритими.