У Празі поставлять фрактальний пам`ятник Фрейду (фото)

У столиці Чехії буде встановлений пам`ятник Зігмунду Фрейду, передає "Радіо Прага".

Скульптуру створює скульптор Міхал Габріел. Пам`ятник творцеві психоаналізу з`явиться на Козиному майдані неподалік від Староместської площі в самому центрі Старого міста.

Урочисте відкриття пам`ятника заплановане на травень 2007 року, до 151-ї річниці з дня народження науковця.

Скульптура зображає ученого, сидячи за столом у формі Староместської площі, на столі у нього стоїть така сама композиція, на якій зображена така сама композиція, на якій... і так далі. Скульптор зазначив, що його надихнули фотографії Фрейда, який працює за письмовим столом, на якому стоять старовинні статуетки.

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Фрактал (лат. fractus - подрібнений) - термін для позначення множин з дробною розмірністю.