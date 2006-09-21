Сьогодні православні святкують Різдво Пресвятої Богородиці

Cьогодні православні християни відзначають велике християнське свято - Різдво Пресвятої Богородиці.

У народі його ще називають Пречистою.

За Біблією, Діва Марія народилася в Назареті в літніх батьків, які мріяли про дитину, однак не могли її народити, доки не пообіцяли віддати дитя на служіння Богові. З того часу Пречиста вважається традиційно жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Майбутні матері в цей день просять Богородицю про здоров`я та щастя для своїх дітей, молодята чекають у гості рідню. А незаміжні дівчата збирають приворотне зілля.

Перші згадки про святкування Різдва Богородиці відносяться до другої половини V століття. Приблизно в цей же час свято було включене в церковний календар.