Турчинов закликає святкувати Різдво 25 грудня разом з усією Європою

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов закликає святкувати Різдво Христове 25 грудня разом з усією Європою.

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Про це він сказав у своєму вітанні з нагоди свята, повідомили УНІАН у прес-службі РНБОУ.

«Святкуймо Різдво сьогодні, 25 грудня, разом з усією Європою, разом з усім цивілізованим світом!», - наголосив Турчинов.

Він вважає, що називати цей святковий день «католицьким» - зовсім некоректно.

«По-перше, розкол на католиків і православних відбувся більше ніж через 500 років, у 1054 році. По-друге, сьогодні в цей день святкують Різдво не тільки католицькі та протестантські церкви, але і багато православних церков по всьому світу. Весь цивілізований світ святкує Різдво за Григоріанським календарем, за яким і ми живемо», - зазначив секретар РНБО.

Він переконаний, що Юліанський календар, який має невідповідність більш ніж у 14 діб між астрономічним та календарним часом зимового сонцестояння, вже «трішки, на якихось 2000 років, застарів».

«Не думаю, що нам треба чекати, поки Верховна Рада визначиться з тим, щоб офіційно зробити сьогоднішній день святковим, а вже починати святкувати Різдво разом з усіма цивілізованими країнами, які поважають закон, відповідальність та розум», - зауважив Турчинов.

Він привітав усіх з Різдвом Христовим і побажав: «Нехай у ваших оселях завжди буде тепло і затишно, нехай Господь благословить вас, ваші родини і нашу рідну Україну!».