Папа Римський у різдвяному посланні згадав про війну в Україні

Про це він сказав з балкону базиліки Святого Петра у Ватикані сьогодні під час цьогорічного традиційного послання Urbi et Orbi з нагоди свята Різдва Христового за західним обрядом, передає Радіо Свобода.

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«Мир чоловікам і жінкам, які досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», – сказав понтифік.

У своєму посланні Франциск згадав про країни і території, жителі яких нині найбільше потерпають від внутрішніх, збройних конфліктів, воєн, гуманітарної кризи – про Сирію і окремо місто Алеппо, про Святу Землю (Ізраїль), Ірак, Лівію, Ємен, Нігерію, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Колумбію, Венесуелу, М’янму, Корейський півострів.

«Сьогодні ця благовість розходиться по всій землі, бажаючи досягти усіх народів, особливо тих, які поранені війнами та гострими збройними конфліктами, і тих, що найсильніше відчувають прагнення миру…Мир тим, хто зазнав поранень або втратив дорогих осіб у жорстоких терактах, які посіяли страх і смерть у серцях багатьох країн і міст», – звернувся глава Римо-католицької церкви до тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Сьогодні, 25 грудня, віряни західного обряду святкують Різдво Христове.