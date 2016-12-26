Бюджет Міноборони на 2017 рік значно збільшився порівняно з 2016 роком - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 26 грудня, під час брифінгу в Харкові.

За його словами, бюджет міністерства на наступний рік значно збільшився, порівняно з 2016 роком.

“Ті гроші, які ми отримали, вони достатні, щоб підтримати рівень і рухатися вперед. Я маю на увазі 64 млрд грн, плюс 4 млрд державних гарантій. Ми маємо стільки грошей, скільки країна сьогодні може дати армії”, - сказав Полторак.

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Водночас він підкреслив, що для забезпечення реформування оборонної складової Україні паралельно необхідно реформувати економіку держави.

"Звичайно, багато грошей ніколи не буває, однак, нам треба вкладати максимально можливу кількість фінансового ресурсу, щоб побудувати і провести реформування Міноборони України", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, видатки - в сумі 790,4 млрд грн. Граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, коментуючи прийнятий бюджет зазначив: "На оборону країни було збільшено фінансування на 5,9 млрд. І разом загальна цифра на сектор безпеки зросла і кінцево становить сьогодні в бюджеті майже 133 млрд гривень".