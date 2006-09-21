Загибель шахтарів у Донецьку не піддається науковому поясненню

Газодинамічне явище, яке спостерігалося на шахті ім. Засядька, є абсолютно новим неописаним наукою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Добропіллі після наради з керівниками вугільних підприємств повідомив журналістам міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ.

За його словами, близько 2-ї години ночі 21 вересня експертна комісія обстежувала аварійну ділянку на шахті і тепер моделює фізичні і геомеханічні процеси, які відбулися у момент викиду.

С.ТУЛУБ уточнив, що експертна комісія висунула кілька гіпотез викиду, але після обговорення не зупинилася на жодній. Експерти знову спускалися в шахту для нового обстеження аварійної ділянки.

С.ТУЛУБ акцентував, що експерти сьогодні не будуть готові дати остаточні висновки щодо причин викиду.

«Явище, яке спостерігалося, - воно не підпадає ні під одну класифікацію газодинамічних явищ, які відомі науці й описані. Сьогодні для нас це абсолютно нове явище», - підсумував С.ТУЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на шахті імені Засядька на глибині 1078 м відбулися раптові викиди вугільний-газової суміші. 13 гірників загинуло, близько 60 шахтарів госпіталізовані.