Майже 20% українців не вистачає грошей навіть на їжу - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому 51,3% опитаних сказали, що їм вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко. Ще 26,5% заявили, що їм вистачає грошей на їжу, одяг i навіть можуть дещо вiдкладати; 2,6% сказали, що можуть дозволити собi купувати деякi коштовнi речi, а 0,1% - що сім’я може дозволити собi купити все що захоче. Не змогли визначитись 1% опитаних.

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При цьому вірять у те, що через рiк сiм'я буде жити краще, трохи більше 20% опитаних. Так, вважають, що житимуть набагато краще - 1,9%, дещо краще - 19,7%.

Разом з тим 20,2% українців вважають, що через рік їхня сім’я житиме дещо гiрше, а ще 6,9% - набагато гiрше. Відповідь «так само, як зараз» дали 36,4%. Важко було відповісти на запитання 14,8%, а 0,1% вiдмовились вiдповiдати.

Крім того, 22,9% українців вважають себе щасливими людьми, ще 31,1% - сказали «скоріше так, ніж ні».

Також 25,2% українців на запитання, чи вважають вони себе зараз щасливими, відповіли: «I так, i нi»; 11,1% - «скорiше нi, нiж так», не вважають себе щасливими - 7,6%. Важко було відповісти на запитання 2% опитаних.

Опитування проведене КМІС з 3 по 12 грудня 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

В ході дослідження методом особистого інтерв'ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.