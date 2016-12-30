У новому потязі Київ – Перемишль виявили перших контрабандистів

У нещодавно запущеному потязі сполученням Київ – Перемишль виявили перший випадок контрабанди цигарок. Про це повідомили у прес-центрі Митної служби Польщі.

Зазначається, що польські митники у Медиці виявили у двох пасажирок цигарки без польських акцизних марок.

Повідомляється, що 35-річна та 41-річна українки намагались провезти контрабанду, сховавши цигарки у верхньому одязі та коробці із-під фруктового соку. Загалом жінки намагались перевезти 156 пачок цигарок.

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Стосовно порушниць відкрили кримінальне провадження, також їм можуть анулювати документи про малий прикордонний рух, на підставі яких вони в'їжджали в Польщу.

Нагадаємо, 23 грудня у Львові урочисто відкрили новий залізничний маршрут фірмового швидкісного поїзда “Інтерсіті+” № 705/706 Київ-Львів-Перемишль (Польща).

Прикордонний митний контроль здійснюється українською стороною під час руху поїзда.