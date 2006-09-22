Купюру у 500 грн. уже можна отримати в банкоматах

Банкноту номіналом 500 гривень уже можна одержати в банкоматах КБ «ПриватБанк». Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

У банку зазначили, що хоча банкнота введена в обіг Національним банком України ще зовсім недавно, вона вже користується величезною популярністю серед клієнтів банку.

Довідка УНІАН. На 1 вересня 2006 року «ПриватБанком» випущено 10,9 млн. пластикових карток (34% від загальної кількості карток, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карток банку працює 3 211 банкоматів (26% від загальної кількості українських банкоматів), 18 803 POS-терміналів (56% еквайрингової мережі). Національна мережа банківського обслуговування «ПриватБанку» включає 2 214 філіалів і відділень по всій території України.