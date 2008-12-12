Бойко: борг України за газ на 1 січня буде 3 мільярди

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Юрій БОЙКО вважає, що в умовах падіння цін на нафту уряд має вдалий момент, щоб забезпечити сприятливі умови для нафтопереробних заводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на четвертій щорічній конференції «Ринок нафтопродуктів України: тенденції розвитку, технології, устаткування» сьогодні в Києві.

«Справа уряду - забезпечити сприятливі умови для нафтопереробних заводів. Це можуть бути і податкові канікули, якісь цінові відмінності і інше. Зараз вдалий момент, щоб НПЗ запустилися», - відзначив Ю.Бойко.

При цьому він додав, що зараз дуже важливо довести до ухвалення законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, яким звільняється від податків устаткування, необхідне для реконструкції заводів.

«Основне завдання – запуск вітчизняних нафтопереробних заводів», - сказав. Ю.Бойко.

Також депутат зауважив, що зараз склалися сприятливі умови для формування урядом стабілізаційного резерву нафти і нафтопродуктів.

«Держава повинна брати кредит близько 200-300 млн. дол., купувати нафту на падаючому ринку і переробляти її на Кременчуцькому НПЗ для формування стабілізаційного резерву», – сказав він.

При цьому, коментуючи конфлікт між акціонерами на «Укртатнафті», Ю.Бойко висловив припущення, що з татарстанськими акціонерами вже не вдасться домовитися. «Пройшла точка неповернення. З татарстанськими акціонерами, напевно, не вдасться домовитися», – сказав він.

У газовому питання прогноз нардепа різко негативний. На думку БОЙКА, заборгованість України за газ на 1 січня 2009 року складатиме 3 млрд. дол.

«Заборгованість на 1 січня 2009 року буде 3 млрд. дол.», – сказав він.

При цьому Ю.Бойко відзначив, що у зв`язку з падінням цін на нафту з другого кварталу 2009 року в Європі ціни на газ знизяться приблизно в два рази, і Україна здатна домовлятися з "Газпромом" про збереження ціни, що діяла в 2008 році, наступного року.

Крім того, Ю.Бойко вважає, що на внутрішньому ринку необхідно переходити на ринкові ціни на газ з повсюдним введенням адресного субсидування для незахищених верств населення.

На його думку, перехід на ринкові ціни на газ на внутрішньому ринку «дозволить приватному інвесторові прийти і інвестувати у видобуток».