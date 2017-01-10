В Україні заборонили ще один російський серіал
13:33, 10 січня 2017Суспільство
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Державне агентство України з питань кіно відмовило у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу «Готель».
Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення телесеріалу «Готель» / rusbase.vc
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкіно.
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Наголошується, що рішення було прийняте відповідно до пункту 10 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та на підставі статті 15-1 закону України «Про кінематографію».
Цим документом регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені або вперше демонстровані)після 1 січня 2014 року.
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