В Україні заборонили ще один російський серіал

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкіно.

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Наголошується, що рішення було прийняте відповідно до пункту 10 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та на підставі статті 15-1 закону України «Про кінематографію».

Цим документом регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені або вперше демонстровані)після 1 січня 2014 року.