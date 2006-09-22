У Донецьку поховали 13 загиблих гірників шахти ім. Засядька (додані фото)

Сьогодні у Донецьку відбулося поховання 13 гірників, загиблих під час аварії на шахті ім. Засядька 20 вересня.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, церемонії прощання пройшли на різних цвинтарях Донецька (Щеглівському, Ново-Ігнатіївському, Червоний орач, Хутір Широкий) та в м. Торез.

За інформацією лікарів, стан потерпілих, які перебувають на лікуванні в медичних установах Донецька, оцінюється як стабільний.

До медичної установи, де перебувають потерпілі, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництва та профзахворювань надіслав гарантійного листа щодо компенсації витрат на лікування потерпілих.

Начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Донецькій області Віктор КРОТ доповів про готовність виплатити належні за законом кошти. Загальна сума становить близько 3 млн. грн.

Крім того, заступник голови урядової комісії, міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ повідомив сьогодні журналістам, що ймовірна причина аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта ім. Засядька», - миттєве виділення в гірничій виробці великої кількості газу метану з газових колекторів у гірничому масиві.

Робота експертної комісії триває. Розробляються варіанти гірничо-геологічної моделі, сформованої на момент аварії ситуації. Всі матеріали опрацьовуються, детальний звіт найближчим часом буде надано комісії. Однак уже можна зробити певні висновки: цей випадок неможливо віднести до жодної з класичних схем викидів метану в діючі виробки. Вченим і фахівцям належить з`ясувати характер газодинамічного явища та розробити заходи щодо недопущення подібних аварій у майбутньому, підкреслили у Держгірпромнагляді.

Фото Олександра Синиці