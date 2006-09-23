Тарасюк зустрівся з міністрами закордонних справ Ірану та Іраку

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК та його іранський колега Манучехр МОТТАКІ відзначають позитивну динаміку співробітництва між двома державами, а також погоджуються з необхідністю подальшої інтенсифікації двосторонньої співпраці передусім у торговельно-економічній галузі між Україною та Іраном.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ на зустрічі під час перебування у Нью-Йорку Б.ТАРАСЮК сказав: ”Іран залишається одним з основних торговельних партнерів України на Близькому Сході”.

Міністри також відзначили зростання рівня товарообороту між двома державами, який за підсумками 2005 року збільшився у 1,34 рази порівняно з 2004 роком і становив понад 595 млн. дол. США.

Б.ТАРАСЮК та М.МОТТАКІ також домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової українсько-іранської комісії з економічного та торговельного співробітництва до кінця цього року.

Сторони також обговорили питання реалізації спільних проектів у галузі літако- та вагонобудування. „Україна розглядає реалізацію українсько-іранського проекту щодо випуску літака Ан-140 як підтримку нашою державою прагнень Ірану розбудувати власну авіаційну галузь”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Міністри погодилися розглянути можливість активізації двостороннього співробітництва в енергетичній сфері, зокрема щодо транспортування іранських енергоносіїв в Україну.

У ході зустрічі співбесідники також домовилися про активізацію співробітництва між Україною та Іраном у галузі підготовки іранських цивільних фахівців з використанням навчальної бази українських вищих навчальних закладів.

Також 22 вересня Б.ТАРАСЮК зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Ірак Хошияром ЗЕБРІ.

На початку зустрічі Б.ТАРАСЮК привітав Х.ЗЕБРІ із завершенням формування законно обраного уряду держави та наголосив, що Україна, підтверджуючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Іраку, підтримує іракський уряд у його діях щодо відновлення національної єдності та мирного політичного процесу в країні.

Міністр закордонних справ України зазначив, що наша держава готова надавати Іраку необхідну допомогу для стабілізації ситуації у сфері безпеки, відновлення інфраструктури та економіки Іраку у рамках розробленого іракським урядом Плану примирення.

Під час зустрічі сторони обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема можливі шляхи активізації українсько-іракського торговельно-економічного співробітництва та більш широкого залучення українських компаній до процесу відновлення Іраку. Серед іншого, сторони обговорили питання налагодження поставок в Іран високоякісного обладнання українського виробництва.

Б.ТАРАСЮК та Х.ЗЕБРІ обмінялися думками щодо шляхів можливого співробітництва в енергетичній сфері. Сторони погодилися, що підписання Угоди про співробітництво у нафтогазовій галузі між Україною та Іраком стане значним стимулом для подальшого співробітництва між нашими державами.

У ході переговорів сторони також домовилися про проведення чергового раунду політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Іраку до кінця цього року.

Б.ТАРАСЮК привітав намір Іраку відкрити найближчим часом Посольство Республіки Ірак в Україні та запросив свого колегу здійснити візит до Києва при цій нагоді. Запрошення було із вдячністю прийняте.