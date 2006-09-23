НТУУ «КПІ» може увійти до мережі провідних університетів Західної Європи

Національний технічний університет „Київський політехнічний інститут” може бути включено до мережі провідних університетів Західної Європи CLUSTER.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це повідомив ректор Королівського технологічного інституту Швеції професор Андерс ФЛОДСТРЬОМ сьогодні під час зустрічі з віце-прем‘єр-міністром України Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

Сторони відзначили високий рівень довіри, що існує у відносинах між Україною і Королівством Швеція, та обговорили широке коло питань щодо поглиблення науково-технічного та освітянського співробітництва між двома державами.

У ході зустрічі віце-прем’єр-міністр висловив задоволення з приводу тісної та плідної співпраці між Королівським технологічним інститутом Швеції та НТУ „КПІ”, а також поінформував А.ФЛОДСТРЬОМА про пріоритетні напрями діяльності Кабміну в науковій та інноваційній галузях. У цьому контексті Д.ТАБАЧНИК зазначив, що підготовлений урядом проект державного бюджету на 2007 рік є не популістським, а таким, що спрямований на розвиток виробничого потенціалу з урахуванням інноваційних та високих технологій. Як приклад, сказав він, на розвиток літакобудування заплановано державне фінансування у розмірі майже 780 млн. грн., що у декілька разів більше, ніж передбачено попереднім держбюджетом. В цілому ж на розвиток проектів, пов’язаних із запровадженням у виробництво інноваційних та високих технологій, уряд планує спрямувати у 2007 році близько 11 млрд. грн.

Зі свого боку А.ФЛОДСТРЬОМ повідомив про систему фінансування наукової сфери у Королівстві Швеція, зокрема, про те, що державне фінансування наукових проектів становить 80%, а решта 20% - приватні фонди.

У цьому зв’язку А.ТАБАЧНИК відзначив схожість між Україною і Швецією у проблемах з реформуванням системи фінансування наукової сфери, що існує у двох державах. Як вихід з цієї ситуації він поінформував, що уряд України опрацьовує кроки по закріпленню на законодавчому рівні можливості здійснення змішаної форми фінансування наукових проектів – як з приватного сектора, так і державного.

Також Д.ТАБАЧНИК висловив задоволення з приводу існування договору між НТУ „КПІ” та Королівським технологічним інститутом Швеції, який передбачає обмін студентами.