Поліція зібрала докази злочинної діяльності 52 "суддів ДНР"

Про це йдеться в повідомленні ГУ НП в Донецькій області у Facebook.

Повідомляється, що 45 з них вже оголошені у розшук, відносно двох - матеріали спрямовані до суду для прийняття рішення про заочне осудження. Серед пособників терористів, які «вершать правосуддя» та вирішують долі людей на окупованій території – співробітник слідчого комітету РФ та «голова трибуналу ДНР», відома тим, що знизила покарання водію, який вбив у ДТП двох людей, з 7 до 2 років позбавлення волі.

Поліцією спільно з прокуратурою Донецької області задокументовано та доведено протиправну діяльність 52 «суддів» фейкової республіки. В тому числі - 22 осіб, які були призначені «на посади» вже у 2016 році.

Як зазначається в повідомленні, наразі триває збір даних стосовно ще 19 осіб. Це майже вся вертикаль судової системи «ДНР». Загалом правоохоронці мають інформацію про 80 працівників «суду», які працюють зараз або працювали раніше під час окупації.

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«45 зловмисників оголошені у розшук в 2016 році. Найближчим часом до них приєднаються ще 7. По кожній особі зібрано доказову базу. Кропітка робота тривала два роки. Збором інформації про працівників суду, які присягнули окупантам, займається відділення спеціальної поліції ГУНП в Донецькій області», – пояснює донецька поліція.

Поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів, проаналізували масив інформації з відкритих джерел. Також допомогу надавали самі жителі окупованих міст, які надсилали матеріали на сайт «Стоп тероризм», створений волонтерами та поліцією.

На кожну особу зібрано близько 60 аркушів з матеріалами, що підтверджують її вину. Серед них – показання свідків, фото- та відеоматеріали.

Більшість з суддів – це зрадники, які працювали у судах Донеччини та перейшли на бік терористів. Вони були звільнені з лав судової системи України. Деякі з них до окупації були помічниками суддів та не розглянули жодної справи, деякі – провалили іспити на посаду судді.

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«Керується судочинство, як і усі процеси, з «братської держави». Головою Верховного суду є колишній старший слідчий-криміналіст Головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ. Саме він – перший кандидат на заочне осудження, згідно з можливістю, наданою чинним законодавством», – повідомляє ГУ НП в Донецькій області.

Так званий військовий трибунал «ДНР» очолює колишній суддя апеляційного суду Донецької області. У функції 54-річної жінки входить винесення смертних приговорів, зокрема саме трибунал вирішує долю полонених українських військових. «Суддя» відома тим, що до війни присудила 2 роки позбавлення волі вбивці, який на автомобілі збив насмерть чоловіка та жінку у Донецьку. Це у той час, як вирок суду першої інстанції був – 7 років ув’язнення.

Всі слідчо-оперативні заходи проводяться у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» Кримінального кодексу України. Зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді прокуратура Донецької області оголосила підозру 45 суддям терористичної організації «ДНР».