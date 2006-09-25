Люди з дітьми і собаками заблокували центр Києва

Жителі Шевченківського району Києва зранку у понеділок перекрили рух автотранспорту по вулицях Хмельницького і Гончара, протестуючи проти будівництва церкви на території скверу імені Зої Космодем’янської.

Безперервний рух пішоходів (у тому числі батьків з дітьми і власників собак зі своїми вихованцями) через ці вулиці, організований жителями починаючи з восьми годин ранку, на якийсь час повністю заблокував рух транспорту, викликавши великі пробки в центрі міста.

Протестувальники вимагали прибуття представників секретаріату президента, Київради і Верховної Ради, а також скасування будівництва на території скверу, повідомили "Українській правді" в оргкомітеті акції.

Рішення про виділення земельної ділянки в оренду терміном на 25 років громаді Української православної церкви Московського патріархату під зведення храму було ухвалено Київрадою у 2005 році.

У результаті активних протестів жителів Шевченківська райрада ухвалила рішення про призупинення виконання цього рішення до повторного розгляду цього питання Київрадою.

Незважаючи на це, у ніч з 22 на 23 вересня навколо скверу було зведено огородження висотою близько двох метрів, що знаменує початок будівельних робіт.

Українська правда