У Дніпрі пройшло екстремальне ралі засніженою трасою (відео)

У Дніпрі екстремали виїхали на засніжене поле на ралі. Дрифт організували під назвою "Завірюха", йдеться в сюжеті ТСН.

Ралі об'єднало вісімдесят відчайдухів з усієї України. Деякі з них на таку трасу наважились вперше у житті.

Загалом довжина звивистою дороги 6 кілометрів. Однак водії зізнаються, що попри складність у цілковитому захваті.

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Загалом на ралі приїхали 40 екіпажів з усією України.

Організатори повідомляють, що сніг втрамбували до консистенції льоду.

38,5 км по засніжених шляхах – загальна дистанція для кожного учасника за 2 дні змагань. Хто пройшов всі змагання – отримують звання найшвидшого водія на ралі.

Схожі змагання пройшли і в інших українських містах.