В Одесі стартував тренінг для поліцейських, який проводять експерти ЄС і чеські правоохоронці

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у тренінгу беруть участь співробітники Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, керівний склад управління превентивної діяльності та батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, управління патрульної поліції Одеси, управлінь превентивної діяльності главків Нацполіції у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях.

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«Тренінг проводиться для поліцейських для роботи переговірників з питань свободи мирних зібрань - з урахуванням міжнародних стандартів та найкращого досвіду в цій сфері», - зазначили у відділі комунікацій.

Тренінг триватиме 4 дні. Метод ведення переговорів під час охорони правопорядку, яким іноземці діляться під час тренінгу з українськими правоохоронцями, розроблено понад 10 років тому в Німеччині і Швеції, і зараз широко застосовується у країнах ЄС.

«Цей метод є ефективним засобом зменшення потенційного насильства під час великого скупчення людей, наприклад, під час демонстрацій чи футбольних матчів. Навчання в Одесі буде зосереджено на організації роботи Антиконфліктної команди всередині поліції, вивченні психології натовпу і тематичних дослідженнях з методів управління натовпом», - наголосили в департаменті.

Пояснюється, що ідея методу базується на тому, що роль поліції - захист прав громадян на вільне зібрання. Патрулювання здійснюється в натовпі невеликими групами, для кращої видимості поліцейські одягнені в жовті жилети.

Вони підтримують контакт з людьми, пояснюючи права і обов'язки учасників масового заходу. Встановлюючи діалог з громадянами під час великих зібрань, співробітники поліції значно зменшують ризик ескалації насильства і запобігають конфронтації.

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За словами голови операційного департаменту Консультативної місії ЄС Удо Меллера, успішний діалог між поліцією і громадянами поглиблює суспільну довіру до поліції.

«Якщо поліції вдається встановити довірчі відносини з громадянами, то організатори заходів або демонстрацій самі готові співпрацювати у виявленні потенційних джерел насильства. Налагодження партнерських стосунків з громадськістю - основне завдання поліції в демократичних суспільствах», - сказав Меллер.

Зазначається, що переговори під час охорони правопорядку не нівелюють традиційних методів «управління натовпом». Якщо насильство все ж таки відбувається, поліцейські реагують миттєво.