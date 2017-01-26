Дві третини читачів УНІАН повністю підтримують нові законопроекти про державну мову – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Зокрема, 67% опитаних відповіли, що повністю схвалюють нові законопроекти про державну мову, які мають врегулювати використання української мови на державній службі та в медійно-культурній сфері.

10% читачів схвально оцінюють ініціативу поширювати державну мову, однак вважають, що це треба робити не переходячи межі розумного.

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При цьому 14% ставляться до таких ідей абсолютно негативно, вважаючи це проявом диктатури.

Ще 6% читачів вважають, що проблема мовного питання в Україні завжди була трохи перебільшена, і взагалі наразі є більш важливі речі в країні, які треба вирішувати.

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Зазначимо, в опитуванні УНІАН взяли участь 14 тисяч 247 читачів.

Як повідомляв УНІАН, 5ещодавно до українського парламенту були внесені три законопроекти про державну мову. Усі вони стосуються врегулювання використання української мови державними органами та службовцями, а також діяльності медіа, культури, книговидання тощо.

Однак у громадськості низка пунктів у цих законопроектах викликала неоднозначну реакцію. Зокрема, пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за неповагу до української мови.