В Україні - осіння спека

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, на південному сході місцями 26-28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28-29 вересня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у південній частині, місцями у Карпатах і прикарпатських областях короткочасні дощі, вдень подекуди грози. У західних областях і південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південних областях та в Криму 11-16°; вдень 21-26°, у прикарпатських областях місцями 18-20°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

30 вересня-1 жовтня – у південній та західній частині місцями короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень (крім прикарпатських областей) дещо знизиться.

У Києві та області у середу очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°; по області вночі 8-13°, вдень 20-25°.

28-29 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.

30 вересня-1 жовтня - без опадів.Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо знизиться.