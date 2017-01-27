Луценко повідомив про звільнення грузинського добровольця Церцвадзе з СІЗО

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«Як і обіцяв - Гія Церцвадзе на волі. Україна своїх не здає. У тому числі - якщо це свої грузини», - написав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва переніс на 3 лютого розгляд скарги адвоката на рішення Солом’янського райсуду столиці про тримання під вартою Церцвадзе.

17 січня грузинського добровольця було взято під варту на 40 діб за рішенням суду до врегулювання депортаційної справи щодо нього Генпрокуратурою. Захисник Церцвадзе грузина Ксенія Проконова подала апеляційну скаргу на рішення про тримання його під вартою.

25 січня Луценко не виключив звільнення Церцвадзе з-під арешту та відмову Росії у його видачі.