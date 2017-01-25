Луценко не виключає, що Україна відмовить в екстрадиції бійця "Грузинського корпусу" Церцвадзе

Луценко зазначив, що напередодні особисто переговорив з "Грузинським корпусом" в складі Збройних сил України та з генпрокурором Грузії Іраклієм Шотадзе, а також з представником грузинської опозиції Гіві Таргамадзе. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Їхні звернення, а також аналіз положень міжнародних конвенцій дає підстави не тільки для того, щоб Гія Церцвадзе був звільнений з-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але й для подальшого рішення про відмову у видачі РФ людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії", - підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня стало відомо, що Солом'янський райсуд Києва заарештував на 40 діб грузинського добровольця Гію Церцвадзе, який брав участь в АТО на сході України.

За словами його адвоката Ксенії Проконової, Церцвадзе було затримано 15 січня українськими прикордонниками в аеропорту «Київ», оскільки його прізвище є в базі даних Інтерполу за поданням РФ про те, що начебто Церцвадзе у 2003 році в Сочі скоїв вбивство.

При цьому адвокат заявила, що звинувачення російської сторони у нібито вбивстві сфабриковані і носять політичний характер.

Вона припускає, що РФ розшукує Церцвадзе за те, що він як професійний військовий брав участь у російсько-грузинському конфлікті в серпні 2008 року, а потім воював на Донбасі. Тобто, як наголосила адвокат, мотиви переслідування Церцвадзе є виключно політичними.

Прокуратура Києва 19 січня повідомила, що перевіряє інформацію про затриманого громадянина Грузії Церцвадзе, який перебуває в міжнародному розшуку, на предмет його перебування в зоні АТО у складі добровольчих сил.

"Чоловік був оголошений у розшук Російською Федерацією за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі", - зазначалося в повідомленні.

Разом з тим у відомстві підкреслили, що існує усталена практика невидачі іншій країні громадян, якщо це може загрожувати їхньому життю та здоров’ю. "У разі підтвердження інформації про участь останнього у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, країні-агресору буде відмовлено у видачі цієї особи", - додали в прокуратурі Києва.